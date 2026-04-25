Erzurum'da bin 635 camide bin 680 din görevlisi görev yapıyor

Erzurum İl Müftülüğü bünyesinde toplam 3 bin 45 kadro ile hizmet sunuluyor. Bin 635 camide bin 680 din görevlisi görev yaparken, 330 Kur'an kursunda 608 öğretici ile her yaştan vatandaşa eğitim veriliyor. Bu kapsamda hafızlık, temel dini bilgiler ve değerler eğitimi alan binlerce öğrenci yetiştiriliyor.

Erzurum'un asırlık geleneği olan 1001 Hatim programı kapsamında bu yıl 89 bin 665 hatim okunarak kadim mirasın yaşatıldığı, camilerde düzenlenen vaazlar, okullarda gerçekleştirilen irşat programları ve toplumun farklı kesimlerine yönelik faaliyetlerle manevi rehberlik hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Aile, kadın ve çocuklara yönelik hizmetler kapsamında Aile ve Dini Rehberlik Büroları aracılığıyla 13 bin 234 kişiye ulaşılırken, kadına yönelik şiddetle mücadele, değerler eğitimi ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. Gençliğe yönelik faaliyetler kapsamında gençlik merkezleri, Diyanet Genç Ofis ve çeşitli projeler aracılığıyla 200 bini aşkın gence ulaşıldığı, yürütülen projelerle gençlerin hem manevi hem sosyal gelişimlerine katkı sağlandığı ifade edildi. Ramazan ayı boyunca il genelinde mukabeleler, hatimle teravih namazları ve iftar programları düzenlendiği; yetimler, ihtiyaç sahipleri ve öğrenciler için geniş kapsamlı yardım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, sosyal yardımlar kapsamında önemli desteklerin vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Vekaletle kurban organizasyonu kapsamında 2 bin 644 bağışın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı, zekat ve yardım projeleriyle toplumsal dayanışmanın güçlendirildiği, ayrıca uluslararası yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç bölgelerine destek sağlandığı ifade edildi. - ERZURUM

