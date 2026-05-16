İspir'de Çoruh Vadisi'nde karların erimesiyle su seviyesi yükseldi, evler boşaltılıyor

Erzurum'un İspir ilçesinde hava sıcaklıklarının aniden artması ve karların hızla erimesiyle Çoruh Vadisi'nde su seviyesi yükseldi. Bazı evler su altında kalırken, jandarma ekipleri riskli bölgelerde devriye görevi yaparak halkı güvenli alanlara yönlendiriyor.

Bölgede birkaç gündür etkili olan yağmurlu havanın ardından gelen ani ısınma, nehir yatağındaki su debisini zirveye çıkardı. Maden Köprü Mahallesi'nde, Çoruh Vadisi'ne yakın noktalarda bulunan bazı evlerin şu an için su altında kaldığı bildirildi. Yetkililer, ilerleyen saatlerde su seviyesinin daha da yükselebileceğini öngörerek nehir yatağına yakın evlerde oturan vatandaşların evlerini bir an önce tahliye etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Jandarma bölgede kuş uçurtmuyor

Yaşanan risk karşısında devletin ilgili tüm kurumları ve yetkililer bölgede alarm durumuna geçti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan Jandarma ekipleri, vatandaşların can güvenliğini korumak adına evlere girişleri engellemek için yoğun bir mesai harcıyor. Ekipler, vadi boyundaki riskli alanlarda aralıksız devriye atarak halkı güvenli bölgelere yönlendiriyor.

"Vatandaşlarımızın çok dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor"

Bölgedeki durumun ciddiyetini koruduğunu belirten yetkililer, halkın alınan tedbirlere eksiksiz uyması gerektiğinin altını çizdi. İlerleyen günlerde daha büyük sıkıntıların yaşanmaması adına, vadi çevresindeki tüm vatandaşların duyarlı olması, jandarmanın uyarılarını dikkate alması ve kesinlikle riskli yapılara girmemesi hayati önem arz ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
