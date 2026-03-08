Erzurum'da kadın temalı farkındalık sergisi

Erzurum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların toplumdaki emeğine, gücüne ve değerine dikkat çekmek amacıyla farkındalık programı düzenlendi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın ve diğer davetliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Kadın Temalı Farkındalık Sergisi ve Stant Açılışı" programına katıldı.

Programda konuşan Vali Baruş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların emeğini, toplumdaki yerini ve değerini hatırlamak açısından önemli bir gün olduğunu ifade etti. Kadınların el emeğiyle hazırladığı sergide bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Baruş, hayatta elde edilen pek çok başarının arkasında annelerin, kız kardeşlerin ve kadınların desteğinin bulunduğunu vurguladı.

Kadınların medeniyetin oluşumunda ve gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Vali Baruş, kadınların yalnızca emekleriyle değil; topluma kazandırdıkları şefkat, merhamet ve sevgi gibi değerlerle de hayatın şekillenmesine katkı sağladığını ifade etti. Günümüzde kadınların güvenlikten sağlığa, eğitimden birçok farklı alana kadar pek çok meslekte başarıyla görev yaptığını belirten Vali Baruş, kadınların aile hayatındaki sorumluluklarının yanı sıra toplumsal kalkınmaya da önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Programda ayrıca Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın da günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek stantların açılışı yapıldı. Vali Baruş ve Milletvekili Aydın, sergi alanını inceleyerek, kadınların el emeği ürünlerine baktılar ve katılımcılarla sohbet etti. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı