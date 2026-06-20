Haberler

Erzurum'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 3,4 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD verilerine göre Erzurum Palandöken merkezli 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8,4 km olarak kaydedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.

Erzurum'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere, saat 04: 24'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 8,4 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bizim Çocuklar'ın Paraguay maçı 11'i belli oldu

İşte ilk 11'imiz!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe
Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor

Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı

Tarihi maçımıza dakikalar kala kritik bir çağrısı var
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar

Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak