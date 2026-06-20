Erzurum'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre; Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere, saat 04: 24'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 8,4 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı