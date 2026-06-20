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Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı

Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı
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A Milli Takımımız ile karşılaşan Paraguay, 65. saniyede bulduğu golle 2026 Dünya Kupası'nın en hızlı golünü kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

PARAGUAY MAÇA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya Paraguay adeta golle başladı. Mücadelenin 2. dakikasında orta sahada topla buluşan Matias Galarza'nın sol ayağıyla uzaktan sert şutu Uğurcan Çakır'ın büyük çabasına rağmen 65. saniyede köşeden ağlarımıza gitti.

TURNUVANIN EN HIZLI GOLÜ

Bu gol FIFA 2026 Dünya Kupası'nın tarihine geçti. Paraguay, Galarza'nın attığı bu golle 2026 Dünya Kupası'nın en hızlı golünü atmış oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

A milli maçı izleyelim dedik yine laz fıkrası çıktı karşımıza.

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Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Yazıklar olsun bu takıma 10 saatte oynasalar yenemezler

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Haber YorumlarıOzzy ST:

Bizim seyirciler sokakları inletmekle birşeyler elde edeceklerini sanıyorlar. Mesele saha içinde yenmek.

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Haber Yorumlarıİzzettin Akbal:

evine dön senden bir cacık olmaz

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Haber YorumlarıAdsız Murat:

Allahaşkına şu Kerem'i çıkar Montella. Antipatik adam adamları tahrik ediyor motive ediyor. Çıkar şunu.

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