Erzurum'da 3,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afad'ın yaptığı açıklamaya göre, Erzurum'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Afad verilerine göre; Erzurum'un Yakutiye ilçesinde saat 06: 3'de 3,3 büyüklüğünde, yerin 11,11 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'de depremin 3,3 büyüklüğünde, Küçüktüy- Pasinler mevkiindeki meydana geldiğini, 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Deprem büyüklüğü itibariyle az da olsa hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi. - ERZURUM