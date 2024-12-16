Erzurum'da 3,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD'ın verilerine göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki deprem, yerin 11,11 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem, şehir merkezinde hissedilse de olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
Afad'ın yaptığı açıklamaya göre, Erzurum'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Afad verilerine göre; Erzurum'un Yakutiye ilçesinde saat 06: 3'de 3,3 büyüklüğünde, yerin 11,11 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'de depremin 3,3 büyüklüğünde, Küçüktüy- Pasinler mevkiindeki meydana geldiğini, 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Deprem büyüklüğü itibariyle az da olsa hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi. - ERZURUM