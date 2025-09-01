Erzurum'da 2025-2026 Adli Yılı Törenle Açıldı

Erzurum'da Havuzbaşı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende adaletin önemi vurgulandı ve hukukun üstünlüğüne dikkat çekildi.

Erzurum'da 2025-2026 yılı Adli Yılının açılışı münasebetiyle Havuzbaşı Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi, konuşmalarda adalete olan güvenini daha da güçlendirmesi gerektiği dile getirildi.

Tören anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ile başladı. Daha sonra Erzurum Baro Başkanı Avukat Mesut Öner, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Erzurum Cumhuriyet Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir birer konuşma yaptılar.

Konuşmalarda hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yapılırken, adalet sisteminin sadece bireylerin değil, toplumun tamamının güvencesi olduğu dile getirildi. Adaletin bağımsız, tarafsız, hızlı ve etkin şekilde gerçekleşmesi temennisi vurgulanan konuşmalarda, hak arama özgürlüğünün en kutsal haklardan biri olduğu bilinciyle, insanların adalete olan güvenini daha da güçlendirmenin bütün erklerin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. - ERZURUM

