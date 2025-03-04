Erzurum'da 2024 Yılında Doğan Bebeklere Verilen İsimler Belli Oldu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Erzurum'da 2024 yılı içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu.

Ülkemizde 2024 yılında dünyaya gelen bebeklerden kadınlara en çok verilen ilk 3 isim Defne, Asel ve Zeynep olurken, erkeklerde Alparslan, Göktüğ ve Yusuf en çok tercih edilen isimler oldu. Erzurum'da ise erkeklerde Alparslan, Ömer Asaf ve Göktuğ en çok tercih edilen isimler olurken kadınlarda Asel, Gökçe ve Defne ilk sıralarda yerini aldı.

Erzurum'da 2024 yılında dünyaya gelen erkek bebeklere en çok verilen isimler sırayla; Alparslan, Ömer Asaf, Göktuğ, Alperen, Metehan, Ali Asaf, Hamza, Kerem, Muhammed Alparslan, Yusuf, Yiğit Ali, Miraç, Muhammed Ali, Miran, Ömer, Eymen, Halil İbrahim, Aybars, Çınar, Yiğit Efe, Emir Asaf, Ayaz, Ertuğrul, Poyraz, Yusuf Eymen Kerem Ali, Muhammed, Mustafa, Yiğit ve Yiğit Hamza şeklinde oldu.

Erzurum'da 2024 yılında dünyaya gelen kadınlarda en çok verilen isimler sırayla; Asel, Gökçe, Defne, Zümra, Zeynep, Asya, Elisa, Ahsen, Eslem, Elif, Meryem, Aysima, Mihra, Hiranur, Yüsra, Ecrin, Efnan, Duru, Asel Lina, Zehra, Nehir, Kumsa,l Umay, Belinay, Esila, Miray, Aybüke, Erva, Eylül ve İkra şeklinde oldu. - ERZURUM