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Erzurum'da 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açıldı

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Erzurum'da 2024 Yılı yaz Kuran kursları münasebetiyle Müderris Ahmet Efendi Camii'nde açılış merasimi düzenlendi. 01 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları başladı. Erzurum Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ile beraber, Yakutiye İlçe Müftülüğüne bağlı Müderris Ahmet Efendi Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen açılış programına katıldı. - ERZURUM

Erzurum'da 2024 Yılı yaz Kuran kursları münasebetiyle Müderris Ahmet Efendi Camii'nde açılış merasimi düzenlendi.

01 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları başladı. Erzurum Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ile beraber, Yakutiye İlçe Müftülüğüne bağlı Müderris Ahmet Efendi Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen açılış programına katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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