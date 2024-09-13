Erzurum'da 20 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi

Erzurum'un Pasinler İlçe Müftülüğüne bağlı erkek Kur'an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan 20 öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Pasinler İlçe Müftülüğüne erkek Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan 20 öğrenci için İbrahim Hakkı Hazretleri Cami'nde "Hafızlık İcazet Merasimi" gerçekleştirildi. Öğrenciler tören alanına mehteran eşliğinde gittiler. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda selamlama konuşmasını yapan Pasinler İlçe Müftüsü Numan Öztürk, hafızlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kur'an kursunda eğitim gören 20 öğrencinin hafızlıklarını büyük bir emekle tamamladığını belirten Öztürk, hafızlığın önemine ve hafız ebeveyni olmanın mükafatına değindi. Mezun olan öğrencilere, onları yetiştiren ailelerine ve hocalarına emeklerinden dolayı teşekkür etti. Hafız öğrencilerin Kuran-ı Kerim'den sure tilaveti ile ilahi okunmasının ardından öğrencilere hocaları tarafından İcazet belgesi verildi. Programda öğrencilere günün anısına plaket ve çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Programa Kur'an Kursu yönetici ve öğreticileri, veliler ile öğrenciler katıldı. - ERZURUM