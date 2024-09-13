Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da 20 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Pasinler İlçe Müftülüğüne bağlı erkek Kur'an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan 20 öğrenci için 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi. Programda öğrencilere İcazet belgesi ve hediyeler verildi.

Erzurum'un Pasinler İlçe Müftülüğüne bağlı erkek Kur'an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan 20 öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Pasinler İlçe Müftülüğüne erkek Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan 20 öğrenci için İbrahim Hakkı Hazretleri Cami'nde "Hafızlık İcazet Merasimi" gerçekleştirildi. Öğrenciler tören alanına mehteran eşliğinde gittiler. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda selamlama konuşmasını yapan Pasinler İlçe Müftüsü Numan Öztürk, hafızlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kur'an kursunda eğitim gören 20 öğrencinin hafızlıklarını büyük bir emekle tamamladığını belirten Öztürk, hafızlığın önemine ve hafız ebeveyni olmanın mükafatına değindi. Mezun olan öğrencilere, onları yetiştiren ailelerine ve hocalarına emeklerinden dolayı teşekkür etti. Hafız öğrencilerin Kuran-ı Kerim'den sure tilaveti ile ilahi okunmasının ardından öğrencilere hocaları tarafından İcazet belgesi verildi. Programda öğrencilere günün anısına plaket ve çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Programa Kur'an Kursu yönetici ve öğreticileri, veliler ile öğrenciler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

erzurum

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Narin'in annesiyle ilgili skandal iddia! 'Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak' yalanıyla hemşirelere kanını aldırmış

"Devlet istiyor, gizli test yapılacak" diyerek kanını aldırmış

 Tutuklanan ağabey Enes Güran: Kendi kendimi ısırdım, sırtımdaki izler de mısır koçanı

Kolundaki ısırık ve sırtındaki izler sorulan ağabeyden akıllara ziyan savunma
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 | Dualı, anlamlı, kısa, resimli, en güzel kandil mesajları! En yeni Mevlid Kandili sözleri neler? Mustafa Levent Bilgen kimdir? Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kaç yaşında, nereli? Erkan Tan neden istifa etti? Erkan Tan A Haber'den neden ayrıldı, ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 13 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 13 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 13 EYLÜL? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Masterchef'te 12 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? KÜTAHYA'DA DEPREM! Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Kütahya'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu? Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu? Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek?
title