Erzurum'da 1001 Hatim heyecanı

Erzurum'da 1001 Hatim heyecanı
Güncelleme:
Erzurum'da Hacı Ahmet Baba Camii'nde düzenlenen 1001 Hatim programının sonuncusu, çeşitli imam hatiplerin Kur'an tilaveti ve dua ile gerçekleştirildi. 2025-2026 1001 Hatim programları ise 2026 yılında Ulu Camii'nde son bulacak.

Erzurum'da 1001 Hatim programlarının sonuncusu Hacı Ahmet Baba Camii'nde idrak edildi.

Erzurum'un kadim geleneği olan 1001 Hatim programlarının sonuncusu Palandöken İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hacı Ahmet Baba Camii'nde düzenlendi.

İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Uzman İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, İstanbul Bağcılar İstoç Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu, Erzurum Lalapaşa Camii İmam Hatibi Musa Dağ, Erzurum Yeni Camii Uzman İmam Hatibi Ahmet Çelebi, Erzurum Ebu İshak Camii Müezzin Kayyımı Engin Şahin ve Erzurum Yıldız Camii Müezzin Kayyımı Burhan Bozkurt tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Program, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı sohbetin ardından, Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü'nün yaptığı dua ile son buldu.

2025-2026 1001 Hatim programları 16-17 Ocak 2026 Cuma günü Ulu Camii'nde yapılacak olan dua programıyla sona erecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
