Erzurum Barosu'nun Duayen Avukatı Sadrettin Haşıloğlu Hayatını Kaybetti

Erzurum Barosu'nun Duayen Avukatı Sadrettin Haşıloğlu, hayata veda etti.

Erzurum'da 19 Mayıs 1938 günü dünyaya gelen ve Erzurum Lisesi'nin ardından İstanbul Hukuk Fakültesini bitiren Sadrettin Haşıloğlu, Erzurum Barosuna bağlı olarak 59 yıl avukatlık yaptı. Mesleğinden hiç kopmayan ve her fırsatta genç meslektaşlarına deneyimlerini aktaran Haşıloğlu, iki hafta kadar önce rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan oğlu Prof. Dr. Selçuk Haşıloğlu tarafından Denizli'ye götürülen Sadrettin Haşıloğlu, tedavi gördüğü üniversite hastanesinde kalbi durdu. Doktorların çabalarına rağmen yaşama döndürülemeyen Haşıloğlu'nun cenazesi, 15 Mayıs günü Erzurum'a getirilecek. Doğum gününe üç gün kala Sadrettin Haşıloğlu, 16 Mayıs günü Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

'Can yoldaşım' dediği Şennur Hanımla evli olan Sadrettin Haşıloğlu'nun Selçuk, İlknur ve Berra isimli üç evladı, dört torunu var. - ERZURUM