Erzurum Barosu, Atatürk'ü Anıtkabir'de Andı

Güncelleme:
Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunarak Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacaklarını belirtti.

Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, beraberindeki Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurul üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu.

"Erzurum Barosu olarak Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya ve savunmaya devam edeceğiz"

Başkan Av. Mesut Öner, Büyük önder Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunduktan sonra,Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel Defterini imzalayan Başkan Mesut Av. Öner, deftere şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu,Bağımsızlık Mücadelemizin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vatanın bir bütün olduğu,parçalanamayacağı,manda ve himayenin kabul edilmeyeceği, milli iradeyi hakim kılmanın temel esas olduğu ilkelerinin tüm dünyaya ilan edildiği, bağımsızlık meşalesinin yakılarak istiklal savaşının başlatıldığı Erzurum'dan, Erzurum Barosunun 50.Olağan Genel Kurulu'nda seçilmiş Baro Başkanı, Baro Yönetim, Disiplin, Denetleme kurullarımızın üyeleri ve TBB Delegeleri ile birlikte, hukukun üstünlüğü mücadelemize ilham veren fikirlerine olan sonsuz bağlılığımızı ifade etmek üzere huzurundayız. En büyük eserin olan Cumhuriyetin, cübbesinde ilik taşımayan bağımsız hak savunucuları olarak; yeminlisi olduğumuz adalet mücadelesini, haksızlığın kimden geldiğine ya da kime yöneldiğine bakmaksızın vermenin onurunu taşıyoruz. Erzurum Barosu olarak cumhuriyetin temel değerlerini korumaya ve savunmaya devam edeceğimize, Vicdanımızın en temiz yerinde taşıdığımız hatıran önünde, bir kez daha söz veriyoruz. Ruhunuz Şad olsun Özlem, Şükran, sevgi ve saygılarımızla." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
