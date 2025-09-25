Erzurum Aşkale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem
Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11:29'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer altı derinliği 7 km olan deprem, ilçe merkezinde hissedilirken herhangi bir yıkım veya olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD verilerine göre Erzurum'a bağlı Aşkale ilçesinde yerin 7 km derinliğinde saat 11: 29'da 4.4 büyülüğünde bir deprem kaydedildi. Herhangi bir yıkıma ve olumsuzluğa neden olmayan depremin ilçe merkezinde de hissedildiği öğrenildi. Deprem Erzurum merkezde de azda olsa hissedildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel