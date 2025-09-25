Haberler

Erzurum Aşkale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Erzurum Aşkale'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 11:29'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer altı derinliği 7 km olan deprem, ilçe merkezinde hissedilirken herhangi bir yıkım veya olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD verilerine göre Erzurum'a bağlı Aşkale ilçesinde yerin 7 km derinliğinde saat 11: 29'da 4.4 büyülüğünde bir deprem kaydedildi. Herhangi bir yıkıma ve olumsuzluğa neden olmayan depremin ilçe merkezinde de hissedildiği öğrenildi. Deprem Erzurum merkezde de azda olsa hissedildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.