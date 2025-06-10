Erzurum-Artvin Karayolunda Tehlikeli Sürücü Davranışları

Erzurum-Artvin Karayolunda Tehlikeli Sürücü Davranışları
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Erzurum-Artvin karayolunda kaydedilen görüntüler, iki farklı sürücünün kural tanımaz davranışlarını ortaya koyarak trafikte büyük bir tehlikeye neden olduğunu gösterdi. Yetkililer, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Erzurum- Artvin karayolunda tehlikeli anlar

Aynı saatte iki farklı sürücü trafiği tehlikeye attı

ERZURUM - Erzurum-Artvin karayolunda araç kamerasına yansıyan görüntüler, trafikte yaşanan tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı saatler içerisinde kaydedilen görüntülerde, iki farklı sürücünün kural tanımaz davranışları dikkat çekti.

İlk görüntüde, bir sürücünün hatalı sollama yaparak karşı şeride geçtiği ve bu sırada diğer araçlarla burun buruna geldiği görüldü. Bu tehlikeli manevranın ardından saniyeler içinde muhtemel bir faciadan dönüldü.

İkinci görüntüde ise bir başka sürücü, seyir halindeki bir aracın önüne aniden direksiyon kırarak geçti. Üstelik bu sırada telefonla konuştuğu da görüntülere yansıdı. Her iki sürücünün de yüksek hızla seyretmesi, muhtemel kazaların boyutunu daha da büyütebilirdi.

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve can güvenliğini tehlikeye atmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Yerel
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