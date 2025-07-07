Erzurum Anadolu Lisesi Mezunları Geleneksel Şenlikte Buluştu

Erzurum Merkez Anadolu Lisesi (EAL) mezunları geleneksel mezun şenliğinde buluştu.

EAL Mezunları Derneği Başkanı Alparslan Dumlu, 1973 yılında Maarif Koleji adıyla kurulan ve kurulduğu yıllarda Doğu Anadolu Bölgesinde ilk ve tek, Türkiye genelinde ise 8 Maarif Kolejinden birisi olan okulun adının 1975-76 eğitim-öğretim yılında Erzurum Anadolu Lisesi olduğunu belirterek, "Kesintisiz ilköğretim uygulamasının başladığı 1997-98 eğitim-öğretim yılında kadar hazırlık sınıfı dahil orta ve lise 7 yıl üzerine yabancı dil ağırlıklı eğitim verilmiştir. Yatılı eğitimin de olduğu okulumuz uzun süre yalnızca Erzurum'a değil Doğu Anadolu Bölgesindeki illere hatta Türkiye'nin 7 farklı bölgesindeki illerdeki öğrencilere de hitap etmiştir. İlk mezunlarını 1980 yılında veren okulumuzun elli yılı aşan eğitim sürecinde 2024-25 eğitim-öğretim yılında 45. dönem mezunlarını vermiştir. Okulumuz mezunları arasında Erzurum'da, Türkiye genelinde ve yurtdışında Avrupa'dan ABD'ye gerek kamuda gerekse özel sektörde önemli kurum ve kuruluşlarda siyasetçi, bürokrat, akademisyen, iş insanı, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, eğitimci yer almaktadır" dedi.

2024 yılında kurulan Erzurum Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, genellikle mezunlarının ve öğrencilerinin sosyal, kültürel ve eğitimsel bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlatan EAL Mezunları Derneği Başkanı Alparslan Dumlu, Derneğin sevk ve koordinasyonunda 1. Geleneksel Mezunlar Şenliğinin geçtiğimiz günlerde farklı dönemlerden mezun Erzurum'dan, ülkemizin çok farklı illerinden ve yurtdışından gelen yaklaşık 300 mezunun katılımıyla okul bahçesinde yapıldığını söyledi.

Dernek Başkanı Dumlu'nun 1. Geleneksel Mezunlar Şenliği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün, okulumuzun ilk öğrencilerinin mezun olduğu 1980 yılından 2025 yılına kadar 45 yıllık eğitim öğretim yılının her birinden mezun olmuş farklı dönem arkadaşlarımızın katılımıyla, derneğimizin birinci geleneksel şenliğini tertip etmenin coşkusunu yaşamaktayız. Ülkemizin ve hatta dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan arkadaşlarımızın; okulumuza ve ilimize olan vefa duygularıyla, birçok fedakarlıklarıyla şenliğimize iştirak etmiş olmasının verdiği mutluluğu tarif etmek mümkün değildir.

Esasen okulumuzdan mezun olan arkadaşlarımızla bağlarımız hiçbir zaman kopmadı ve sürekli olarak ülkemizin farklı farklı bölgelerinde müteaddit toplantılar gerçekleştirdik. Gönül ve kültür bağımızın daha da kapsayıcı ve ulaşılabilir olması için kurduğumuz derneğimiz, daha önce arkadaşlarımızın başlatmış olduğu mezun buluşmasını geleneksel hale getirmiştir. Okulumuz mezunlarının sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif yaşantılarına katkıda bulunmak, aramızdaki dayanışmayı artırmak; birikimlerimizi ülkenin ve okulumuzun sosyal, bilimsel ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek; okulumuzun, öğrencilerin, okulumuzda görev yapan/yapmış öğretmenlerin ve diğer çalışanların sorunları ile ilgilenmek amacıyla ve tamamen gönüllülük esasıyla kurduğumuz derneğimiz okulumuzda öğrenim gören 43 kardeşimize burs imkanı sağlamaktadır. En büyük hedeflerimizden birisi de henüz birinci yılımızda ulaştığımız bu sayıyı kar topu gibi büyüterek yıldan yıla artırmak ve bu kardeşlerimizin üniversite eğitimleri sürecinde de desteğimizi sürdürebilmektir. Bu vesile ile şenliğimize bizzat iştirak eden, sair sebeplerle iştirak edemese dahi manevi desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz tüm mezunlarımıza tekraren teşekkürlerimizi sunuyor, saygıyla selamlıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM