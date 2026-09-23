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Erzincanlı emekli usta, Kemah, Çayırlı ve Tercan taşlarıyla minyatür ev yapıyor

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Erzincanlı emekli usta, Kemah, Çayırlı ve Tercan taşlarıyla minyatür ev yapıyor
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Erzincanlı emekli usta Mehmet Akyüz, 5 yıl önce başladığı minyatür taş ev yapımını sürdürüyor. Kemah, Çayırlı ve Tercan'dan topladığı taşları ahşap ve geri dönüşüm malzemeleriyle birleştiren Akyüz, onlarca eserini hediye ediyor; talep olursa satış yapabileceğini söylüyor.

Erzincan'da yaşayan emekli elektrik ustası Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşları işleyerek yaptığı minyatür evlerle boş zamanlarını değerlendiriyor.

Yaklaşık 5 yıl önce hobi olarak minyatür taş ev yapımına başlayan Akyüz, Kemah, Çayırlı ve Tercan ilçelerinden topladığı taşları ahşap ve geri dönüşüm malzemeleriyle birleştirerek maketler hazırlıyor.

Şimdiye kadar onlarca minyatür ev yapan Akyüz, eserlerini çevresindekilere hediye ederken, talep olması halinde satış da yapabileceğini belirtti.

Akyüz, emeklilere boş zamanlarını değerlendirecekleri bir hobi edinmelerini tavsiye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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