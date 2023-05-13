Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan kasım ayında 18 bin 976 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2023 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Nisan ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 18 bin 976 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 175 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 179 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2023 yılının ocak- nisan aylarında toplam 72 bin 934 yolcu, uçak trafiği 643, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 747 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN