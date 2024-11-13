Üye Girişi
Haberler

Erzincan Valisi'nden 79 Yaşındaki Kadına Konteyner Müjdesi

Erzincan Valisi'nden 79 Yaşındaki Kadına Konteyner Müjdesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 79 yaşındaki Dilber Çataltepe'nin konteyner talebinin en kısa sürede karşılanacağına dair söz verdi. Vali, Çataltepe ile yaptığı ziyarette onun çalışkanlığından etkilendiğini belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 4 çocuk annesi 79 yaşındaki Dilber Çataltepe'nin konteyner talebinin en kısa sürede karşılanarak istediği yere kurulumunun yapılacağını ve kendisine teslim edileceğini belirtti.

Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Faruk Nayman'la birlikte, merkeze bağlı Gümüştarla Köyünde yaşayan Dilber Çataltepe'yi ziyaret ettiler.

79 yaşındaki Dilber Çataltepe ile bir süre sohbet eden, istek ve taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu, "Dilber Annemiz ilerlemiş yaşına rağmen hala hayvancılık yaparak üretmek için çaba ve gayret gösteriyor. Onun azmini ve çalışkanlığını görünce daha fazla çalışmamız gerekiyor. Dilber Annemize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Vali Hamza Aydoğdu, Dilber Çataltepe'nin konteyner talebinin de en kısa sürede karşılanarak istediği yere kurulumunun yapılacağını ve kendisine teslim edileceğin belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücret için o da rakam verdi

 Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi

Narin davası sürerken amca Salim Güran başka bir suçtan ceza yedi
İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 13 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman? YKS NE ZAMAN YAPILACAK? 2025 YKS tarihi açıklandı mı? OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi! Dünya İyilik Günü mesajları ve sözleri! 13 Kasım Dünya İyilik Günü önemi nedir? Jake Paul kimdir? Jake Paul kaç yaşında, nereli? Jake Paul'un hayatı ve kariyeri... Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde? Ajet kampanya şartları nedir, nasıl kullanılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.