Erzincan Valisi'nden 79 Yaşındaki Kadına Konteyner Müjdesi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 4 çocuk annesi 79 yaşındaki Dilber Çataltepe'nin konteyner talebinin en kısa sürede karşılanarak istediği yere kurulumunun yapılacağını ve kendisine teslim edileceğini belirtti.

Vali Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Faruk Nayman'la birlikte, merkeze bağlı Gümüştarla Köyünde yaşayan Dilber Çataltepe'yi ziyaret ettiler.

79 yaşındaki Dilber Çataltepe ile bir süre sohbet eden, istek ve taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu, "Dilber Annemiz ilerlemiş yaşına rağmen hala hayvancılık yaparak üretmek için çaba ve gayret gösteriyor. Onun azmini ve çalışkanlığını görünce daha fazla çalışmamız gerekiyor. Dilber Annemize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Vali Hamza Aydoğdu, Dilber Çataltepe'nin konteyner talebinin de en kısa sürede karşılanarak istediği yere kurulumunun yapılacağını ve kendisine teslim edileceğin belirtti. - ERZİNCAN