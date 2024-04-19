Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tercan ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen, ilgili birim amirlerine, sorun ve taleplerin çözümlenmesi için gerekli talimatları veren Vali Hamza Aydoğdu, "Muhtarlarımızla birlikte el ele vererek, var olan sorunların en kısa zamanda çözümü ve vatandaşımıza en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi. - ERZİNCAN