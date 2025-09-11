Haberler

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan Halk Günü Toplantıları

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan Halk Günü Toplantıları
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını dinlemek ve taleplerine çözüm bulmak için düzenlenen 'Halk Günü' toplantılarına devam ediyor. Toplantıda 55 vatandaşın talepleri değerlendirildi ve ilgili müdürlere talimatlar verildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını devam ettiriyor.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, ilgili birim amirleri ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısında başvuruda bulunan 55 vatandaşın istek, sorun ve taleplerine çözüm arayışında bulunuldu. Vali Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinledi. Ardından sorunun çözümü veya talebin yerine getirilmesi için hazır bulunan il müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Kapımız herkese açık diyen Vali Aydoğdu, "Devlet, vatandaşına hizmet ettikçe devlettir. Hemşehrilerimizin sıkıntılarını gidermek ihtiyaçlarını karşılamak için hep birlikte çaba gösteriyoruz." dedi.

