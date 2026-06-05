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Vali Aydoğdu, Halk Günü'nde vatandaşların taleplerini dinledi

Vali Aydoğdu, Halk Günü'nde vatandaşların taleplerini dinledi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 'Halk Günü' buluşmaları kapsamında 45 vatandaşla görüşerek talep ve sorunlarını dinledi, ilgili kurumlara talimatlar verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Halk Günü" buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Erzincan İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda 45 vatandaşla tek tek görüşen Vali Aydoğdu, kendisine iletilen istek, öneri ve sorunları dinleyerek ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verdi.

Programda vatandaşların taleplerinin çözümü için ilgili birimlerle koordinasyon sağlanırken, başvuruların takip edilerek sonuçlandırılması yönünde çalışma başlatıldı.

Vali Aydoğdu, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek, halkla doğrudan temas kurmanın ve sorunları yerinde dinlemenin önemine dikkat çekti.

Vatandaşların ilettiği her konunun titizlikle takip edileceğini ifade eden Aydoğdu, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli adımların hızla atılacağını kaydetti.

Aydoğdu, vatandaşların yüzünü güldürebilmenin ve sıkıntılarına çözüm üretebilmenin kamu hizmetinin en önemli amaçlarından biri olduğunu vurgulayarak, programa katkı sunan hayırseverlere de teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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