Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan Valisi Aydoğdu, Soğukoluk'taki Darü's Selam Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valisi Aydoğdu, Soğukoluk'taki Darü's Selam Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Soğukoluk köyündeki Darü's Selam Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek Köy Muhtarı Emrah Duran'dan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Aydoğdu, dayanışmayı pekiştiren merkeze katkı sunanlara teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Soğukoluk köyünde bulunan Darü's Selam Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezde incelemelerde bulunan Aydoğdu, Köy Muhtarı Emrah Duran'dan merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Duran, devletin ve köy sakinlerinin destekleriyle hayata geçirilen gençlik merkezinde köy halkının zaman zaman bir araya gelerek köyle ilgili konularda istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Merkezde kitap okuma etkinliklerinin yanı sıra mevlit ve taziye programlarının da düzenlendiğini aktaran Duran, merkezin köy sakinlerinin bir araya gelmesine imkan sağladığını ifade etti.

Vali Aydoğdu ise toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren merkezin oluşturulmasında emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 96 sitede yayınlandı.
Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!

Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için parayla adam tuttu!
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim

Bebeğine öyle bir isim verdi ki! Galatasaraylılar bayılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Zelenski Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Zelenski Türkiye'ye geliyor
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı

İmzalar atıldı! Direksiyonda artık Azerbaycan değil Türkiye var
Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler

Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu

İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim

Peş peşe gelen iddiaların ardından Mustafa Sarıgül istifa etti