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Erzincan Valisi Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Altundarak’ı kabul etti

Erzincan Valisi Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Altundarak’ı kabul etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görevine başlayan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak’ı kabul etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görevine başlayan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak'ı kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Aydoğdu, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Altundarak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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