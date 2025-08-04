Erzincan Valisi Aydoğdu, Hayvanları Koruma Toplantısına Katıldı

Erzincan Valisi Aydoğdu, Hayvanları Koruma Toplantısına Katıldı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen video konferans toplantısına katılarak, hayvanlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda, hayvanlara yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen video konferans toplantısında, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sürdürülen çalışmalar üzerine duruldu. Toplantıya, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda, sokak hayvanlarına yönelik ülke genelinde yürütülen çalışmalar ve sahadaki mevcut uygulamalar ele alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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