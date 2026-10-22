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Erzincan Valisi Aydoğdu, eğitim için gelen iletişim uzmanlarını kabul etti

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Erzincan Valisi Aydoğdu, eğitim için gelen iletişim uzmanlarını kabul etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 'İletişimin Yüzyılı' eğitimi kapsamında kamu personeline eğitim vermek üzere Erzincan'a gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti. Aydoğdu, program dolayısıyla iletişim uzmanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, "İletişimin Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu - Bölge Müdürlükleri Eğitimi" kapsamında kentteki kamu personeline eğitim vermek üzere Erzincan'a gelen iletişim uzmanlarıyla görüştü.

Aydoğdu, eğitim programı dolayısıyla iletişim uzmanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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