Erzincan Valisi Aydoğdu, eğitim için gelen iletişim uzmanlarını kabul etti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyetini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, "İletişimin Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu - Bölge Müdürlükleri Eğitimi" kapsamında kentteki kamu personeline eğitim vermek üzere Erzincan'a gelen iletişim uzmanlarıyla görüştü.

Aydoğdu, eğitim programı dolayısıyla iletişim uzmanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı