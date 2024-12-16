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Erzincan Valisi Aydoğdu’dan Yatırımlar ve Güvenlik Toplantısı

Erzincan Valisi Aydoğdu’dan Yatırımlar ve Güvenlik Toplantısı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen video konferans toplantısında il genelindeki yatırımlar, projeler ve güvenlik faaliyetleri görüşüldü. Vali Aydoğdu, 2025 inşaat döneminin verimli geçmesi için hazırlıkların üst düzeyde olması gerektiğini vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve İlçe Kaymakamlarının katılımlarıyla video konferans sistemi (VKS) üzerinden toplantı düzenlendi.

İl genelindeki yatırımlar, projeler ve çalışmalar ile güvenlik ve asayiş faaliyetlerinin istişare edildiği toplantıda Vali Aydoğdu, yatırım ve projelerin titizlikle takip edilmesi, 2025 yılı inşaat döneminin en verimli şekilde değerlendirilmesi için gerekli tüm hazırlıkların zamanında yapılması, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, kaliteli ve vatandaş odaklı bir şekilde sürdürülmesi, il genelinde var olan huzur ve güven ortamının devamı ve daha iyi noktalara taşınması için yapılması gereken çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak gerekli talimatları verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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