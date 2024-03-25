Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köyleri İnceledi

Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Otlukbeli'nin köylerinde incelemelerde bulundu.

Canpolat, Otlukbeli Kaymakamı Aydın Yanık ile birlikte Karadivan, Umurlu, Ağamçağam ve Boğazlı köylerine ziyarette bulundu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun selamlarını ileterek vatandaşların taleplerini dinleyen Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, misafirperverliklerinden ötürü vatandaşlara teşekkür etti. - ERZİNCAN