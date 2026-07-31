Haberler

Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu: "Basın, Erzincan’ın gören gözü ve işiten kulağıdır"

Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu: 'Basın, Erzincan’ın gören gözü ve işiten kulağıdır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Tanoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Tanoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tanoğlu, basının şehrin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, gazetecilerin fedakar çalışmalarına teşekkür etti.

Programda konuşan Başkan Ahmet Tanoğlu, 24 Temmuz'un basından sansürün kaldırıldığı ve özgür basının miladı olarak kabul edilen anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. Basının yalnızca bir meslek olmadığını, gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek için büyük emek veren bir görev alanı olduğunu vurgulayan Tanoğlu, kendisinin de Erzincan Gazeteciler Cemiyeti üyesi olması nedeniyle gazetecilerin yaşadığı zorlukları yakından bildiğini söyledi.

Basının Erzincan'ın kalkınması, ekonomik potansiyelinin tanıtılması ve toplumsal sorunların çözümünde önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Tanoğlu, "Basınımız; halkımız ile kurumlarımız arasında kurduğu güçlü köprü sayesinde Erzincan'ın gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi olmuştur. Gerçeğe dayalı, tarafsız ve meslek ahlakını önceleyen habercilik anlayışı, hem toplumdaki güven duygusunu güçlendiriyor hem de biz yöneticilere yol gösteriyor." dedi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak basın mensuplarının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Tanoğlu, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda davete katılan basın mensuplarına teşekkür eden Tanoğlu, Erzincan'da görev yapan tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andı. Tanoğlu, tüm basın çalışanlarına sağlık, huzur ve başarılı bir meslek hayatı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!

Yangın bölgesinden dehşete düşüren görüntü: Allah gitti adam!
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor

Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba

Eda Ece ifade verdi: İlk sözleri bomba
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak

Bugün son gün! Ödeme yapmayanları ağır yaptırımlar bekliyor