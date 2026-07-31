Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu: 'Basın, Erzincan’ın gören gözü ve işiten kulağıdır'

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Tanoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tanoğlu, basının şehrin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, gazetecilerin fedakar çalışmalarına teşekkür etti.

Programda konuşan Başkan Ahmet Tanoğlu, 24 Temmuz'un basından sansürün kaldırıldığı ve özgür basının miladı olarak kabul edilen anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. Basının yalnızca bir meslek olmadığını, gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek için büyük emek veren bir görev alanı olduğunu vurgulayan Tanoğlu, kendisinin de Erzincan Gazeteciler Cemiyeti üyesi olması nedeniyle gazetecilerin yaşadığı zorlukları yakından bildiğini söyledi.

Basının Erzincan'ın kalkınması, ekonomik potansiyelinin tanıtılması ve toplumsal sorunların çözümünde önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Tanoğlu, "Basınımız; halkımız ile kurumlarımız arasında kurduğu güçlü köprü sayesinde Erzincan'ın gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi olmuştur. Gerçeğe dayalı, tarafsız ve meslek ahlakını önceleyen habercilik anlayışı, hem toplumdaki güven duygusunu güçlendiriyor hem de biz yöneticilere yol gösteriyor." dedi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak basın mensuplarının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Tanoğlu, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda davete katılan basın mensuplarına teşekkür eden Tanoğlu, Erzincan'da görev yapan tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andı. Tanoğlu, tüm basın çalışanlarına sağlık, huzur ve başarılı bir meslek hayatı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı