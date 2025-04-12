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Erzincan Nisan Ayında Karla Uyanınca Şoke Oldu

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Erzincan, nisan ayında etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizlerken, baharı bekleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erzincan nisan ayında güne karla uyandı

ERZİNCAN - Erzincan'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Baharı bekleyen vatandaşlar güne karla uyanınca şoke oldu.

Erzincan'ın şehir merkezinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kente beyaz gelinliğini giydirdi.

Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Yağan karın ardından beyaza bürünen Erzincan'da park ve bahçelerde görsel şölen oluştu. Nisan ayında beyaza bürünen kentte vatandaşlar "Demek ki Nisan ayında da kar yağabiliyormuş" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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