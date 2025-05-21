Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Olağan Toplantısı Gerçekleşti
Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi, encümen ve komisyon üyelerinin seçimi, faaliyet raporları ve 2024 yılı kesin hesabını görüşmek üzere olağan toplantısını yaptı. Toplantıda muhtarların talepleri dinlenerek köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için önemli adımlar atıldı.
Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisinin olağan toplantısında, birlik ve beraberlik içinde; encümen üyelerinin ve komisyon üyelerinin seçimi, faaliyet raporları ve 2024 yılı kesin hesabının karara bağlanması hususları görüşüldü.
Toplantının ardından, Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri, Özel İdare ve Birlik yöneticileriyle birlikte; muhtarların talepleri dinlenerek köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için önemli adımlar atıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel