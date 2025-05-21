Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Olağan Toplantısı Gerçekleşti

Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisinin olağan toplantısında, birlik ve beraberlik içinde; encümen üyelerinin ve komisyon üyelerinin seçimi, faaliyet raporları ve 2024 yılı kesin hesabının karara bağlanması hususları görüşüldü.

Toplantının ardından, Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri, Özel İdare ve Birlik yöneticileriyle birlikte; muhtarların talepleri dinlenerek köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için önemli adımlar atıldı. - ERZİNCAN