Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi Toplantısı Yapıldı
Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi'nin olağan toplantısı Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında yapıldı. Toplantıda birlik encümen üyeleri ve komisyon üyelerinin seçimi, faaliyet raporları ve 2023 yılı kesin hesabının karara bağlanması hususu görüşüldü. Encümen üyeleri ve muhtarların talepleri dinlenerek köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için önemli adımlar atıldı.
Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi'nin olağan toplantısı Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında yapıldı.
AFAD salonunda düzenlenen toplantıda birlik encümen üyeleri ve komisyon üyelerinin seçimi, faaliyet raporları ve 2023 yılı kesin hesabının karara bağlanması hususu görüşüldü.
Toplantının ardından encümen üyeleri ve muhtarların talepleri dinlenerek köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için önemli adımlar atıldı. - ERZİNCAN