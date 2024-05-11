Üye Girişi
Haberler

Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi'nin olağan toplantısı Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında yapıldı. Toplantıda birlik encümen üyeleri ve komisyon üyelerinin seçimi, faaliyet raporları ve 2023 yılı kesin hesabının karara bağlanması hususu görüşüldü. Encümen üyeleri ve muhtarların talepleri dinlenerek köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için önemli adımlar atıldı.

Erzincan Merkez İlçe Köyler Birliği Meclisi'nin olağan toplantısı Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında yapıldı.

AFAD salonunda düzenlenen toplantıda birlik encümen üyeleri ve komisyon üyelerinin seçimi, faaliyet raporları ve 2023 yılı kesin hesabının karara bağlanması hususu görüşüldü.

Toplantının ardından encümen üyeleri ve muhtarların talepleri dinlenerek köylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için önemli adımlar atıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Merkez Mehmet Emre Erzincan Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title