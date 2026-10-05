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Erzincan Kemaliye'de Kaymakam, Yaşlılar Haftası'nda yaşlıları evinde ziyaret etti

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Erzincan Kemaliye'de Kaymakam, Yaşlılar Haftası'nda yaşlıları evinde ziyaret etti
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşlara hane ziyaretleri gerçekleştirildi. Kaymakam Emirhan Arıkan ve beraberindeki heyet, Zeynep Gölbaş ve Emine Keskinkılıç'ı evlerinde ziyaret edip talep ve düşüncelerini dinledi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı vatandaşlara yönelik hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ve eşi Gizem Arıkan, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Muhammet Ali Maden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Handan Eğinligil ile ilçede yaşayan Zeynep Gölbaş ve Emine Keskinkılıç'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet edilerek hayat tecrübeleri ve geçmişe ilişkin anıları dinlendi, talep ve düşünceleri alındı.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla sağlık, huzur ve afiyet dileklerinin iletildiği ziyaretlerde, yaşlı vatandaşların her zaman yanında olunacağı ifade edildi.

Kaymakam Arıkan, misafirperverliklerinden dolayı Gölbaş ve Keskinkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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