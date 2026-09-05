Erzincan'da Yöresel Ürünler İçin Pazar Genişletme Toplantısı

Erzincan'da üretilen ve yetiştirilen yöresel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha geniş kitlelere ulaştırılması ve satışının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Proje Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Erkan Gürkan ile beraberindeki heyet ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda, 2025 yılında imzalanan protokol kapsamında Erzincan'ın önemli yöresel ve tarımsal ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda satışa sunulması ve tanıtımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bu kapsamda başta Erzincan Tulum Peyniri, Erzincan Dermason Fasulyesi, Erzincan Madensuyu, Kemah Tuzu, Kemaliye Dutu, patates ve bal olmak üzere kentte üretilen yöresel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması amacıyla bu yıl yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca ürünlerin tanıtımı, pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve üreticilerin daha geniş tüketici kitlelerine ulaştırılması konusunda istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı