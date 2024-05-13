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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Tercan'da hafif şekilde hissedildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem hafif şekilde hissedildi.

Afad, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Türkiye saati ile 22. 02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9 ML olarak bildirildi. AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 7 km olduğunu duyurdu.

Deprem Tercan'da hafif şekilde hissedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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