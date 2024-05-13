Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem hafif şekilde hissedildi.

Afad, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Türkiye saati ile 22. 02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9 ML olarak bildirildi. AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 7 km olduğunu duyurdu.

Deprem Tercan'da hafif şekilde hissedildi. - ERZİNCAN