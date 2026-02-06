Haberler

Erzincan Kemah'ta 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzincan Kemah'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerin yaklaşık 4,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi, ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad, Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Hakbilir köyü yakınlarında saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin yaklaşık 4,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

