Erzincan Kemah'ta 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad, Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Hakbilir köyü yakınlarında saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin yaklaşık 4,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ERZİNCAN