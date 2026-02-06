Erzincan Kemah'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerin yaklaşık 4,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi, ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
Afad, Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Hakbilir köyü yakınlarında saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin yaklaşık 4,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ERZİNCAN
