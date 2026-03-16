Müftü Fakirullahoğlu: "Kadir Gecesi'ni dua ve ibadetle ihya edelim"

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda geceyi rahmet, mağfiret ve arınma vesilesi olarak değerlendirdi. Müslümanları ibadet, dua ve yardımlaşmaya davet etti.

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, gecenin rahmet, mağfiret ve arınma vesilesi olduğunu belirtti.

Müftü Fakirullahoğlu, Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaklarını ifade etti.

Kadir Gecesi'nin önemine değinen Fakirullahoğlu, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirildiğini hatırlatarak, Müslümanların bu mübarek geceyi ibadet, dua ve tefekkürle değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Fakirullahoğlu, mesajında yardımlaşma ve dayanışmanın önemine de dikkati çekerek, Ramazan günlerinin zekat, fitre ve hayır hasenatın artırıldığı günler olduğunu belirtti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve zulme maruz kalan Müslümanlar için de dua edilmesi gerektiğini ifade eden Fakirullahoğlu, özellikle Gazze ve Kudüs başta olmak üzere sıkıntı yaşayan insanların huzur ve esenliğe kavuşması temennisinde bulundu.

Fakirullahoğlu, mesajının sonunda başta Türkiye olmak üzere tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, vatandaşları camilerde düzenlenecek programlara aileleriyle birlikte katılmaya davet etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
Maça damga vuran olay! Rakip hoca sanıp selam verdi gerçek çok başka çıktı

Dün geceye damga vuran kare!
Binlerce Fener taraftarının aynı yorumu yaptığı gol

Fener taraftarının yorum yağdırdığı gol!
ABD'ye soğuk duş! Bir Avrupa ülkesinden daha savaş resti geldi

ABD'ye soğuk duş! Bir Avrupa ülkesinden daha savaş resti
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı

Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Maça damga vuran olay! Rakip hoca sanıp selam verdi gerçek çok başka çıktı

Dün geceye damga vuran kare!
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia

Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan olay iddia
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha