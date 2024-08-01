Erzincan İl Encümen Toplantısı Yapıldı
Erzincan İl Encümen toplantısı, Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için adımlar atıldı.
Erzincan İl Encümen toplantısı, Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında yapıldı.
Canpolat başkanlığında, İl Encümen üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantının ardından encümen üyeleri dinlenerek mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için önemli adımlar atıldı. - ERZİNCAN