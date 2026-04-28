Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvarı ileri teknoloji cihazlarla güçlendirildi

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi destekli proje kapsamında ileri teknoloji cihazlarla donatıldı.

Toplam 23 milyon 140 bin 848 lira bütçeyle gerçekleştirilen yatırım kapsamında IR-MS, LC-MS/MS, GC-MS ve GC-FID cihazlarının alımı tamamlandı.

Yeni cihazlarla birlikte Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamında yer alan tüm analizlerin Erzincan'da yapılabileceği, kentin bölgesel analiz merkezi haline geleceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2027 Ulusal Kalıntı İzleme Denetim Programı kapsamında bazı bölge illerinden alınacak numunelerin de Erzincan'da analiz edileceği kaydedildi. - ERZİNCAN

