Erzincan Ergan Dağı'nda teleferik kurtarma tatbikatı AFAD ve JAK timleriyle yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Ergan Dağı Kayak Tesisleri'nde teleferikte mahsur kalabilecek vatandaşlara yönelik kurtarma tatbikatı yapıldı. AFAD Erzincan İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta ekiplerin müdahale kabiliyeti ve kurumlar arası koordinasyonu test edildi.
Erzincan Ergan Dağı Kayak Tesisleri'nde, teleferikte mahsur kalabilecek vatandaşlara yönelik kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Afad Erzincan İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin müşterek katılımıyla düzenlenen tatbikatta, teleferikte mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
Olası acil durum senaryosu kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin müdahale kabiliyeti, teknik donanımı ve kurumlar arası koordinasyonu test edildi.
Başarıyla tamamlanan tatbikatın, kış sezonunda yaşanabilecek olası kazalara ve acil durumlara karşı ekiplerin hazırlık seviyesini artırması hedefleniyor.