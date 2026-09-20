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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Gaziler Günü'nde kurumdaki gazileri ziyaret etti

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Gaziler Günü'nde kurumdaki gazileri ziyaret etti
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeli, Gaziler Günü dolayısıyla kurumdaki gazilere ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette gazilerin hal ve hatırı soruldu; paylaşımda Atatürk, silah arkadaşları ve tüm gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelince, kurum bünyesinde görev yapan gazilere ziyaret gerçekleştirildi.

Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, vatanın bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev yaparken gazi olan emniyet personeliyle bir araya gelindi.

Ziyarette gazilerin hal ve hatırları sorularak sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm gazilerin rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı, hayatta olan gazilere ise sağlık ve huzur dilendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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