Erzincan DSYB'de yeni yönetim belirlendi

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde yeni yönetim belirlendi.

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2024-2025 mali yılları Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Genel kurulda yapılan seçimde, Yönetim Kurulu Başkanlığına Emrah Duran seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına Abdulkadir Karahan ile Mesut Özdemir getirildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Hasan Akdağ, Doğan Toklu, Hıdır Asan ve Aliekber Büyükbaş seçildi.

Denetim Kurulu üyeliklerine de Fatih Can, Yavuz Bebek ve Çetin Yakut getirildi.

Yeni yönetim ve denetim kurullarının üreticilere ve birlik personeline hayırlı olması temenni edilerek, görevlerinde başarılar dilendi. - ERZİNCAN

