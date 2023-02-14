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Erzincan'dan Malatya'da ki hayvan üreticilerine yem desteği

Yerel Haberler

Erzincan'dan Malatya'da ki hayvan üreticilerine yem desteği

Malatya'da deprem nedeniyle yem sıkıntısı yaşayan hayvan üreticileri için, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yem desteğinde bulundu.

Malatya'da deprem nedeniyle yem sıkıntısı yaşayan hayvan üreticileri için, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yem desteğinde bulundu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzincan'da faaliyet gösteren 18 yem bayisi tarafından depremin etkili olduğu Malatya'ya 26 ton yem sevkiyatı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin; "Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzce 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem etkilenen üreticilerimize yardımcı olmak amacıyla, ilimizdeki 18 yem bayisi ile irtibata geçildi. Bayiler tarafından hibe edilen 26 ton süt besi yemi, il müdürlüğümüz bahçesinde toplanarak Saat 16.00 sıralarında üreticilerimize ulaştırılmak üzere Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. Katkısı olan yem bayilerimize teşekkür ederiz. İmkanlarımız dahilinde il müdürlüğümüz bünyesinde deprem bölgesine desteğimiz devam edecek" diye konuştu. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Şahin Erzincan Malatya Yerel Haberler

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