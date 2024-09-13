Üye Girişi
Haberler

Erzincan'daki huzurevlerinde denetimler yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Refahiye ve Kemah ilçelerinde bulunan huzurevlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde huzurevlerinin fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi incelendi.

Erzincan'ın Refahiye ve Kemah ilçelerinde bulunan huzurevlerinde denetimlerde bulunuldu.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Refahiye ve Kemah ilçelerinde bulunan huzurevlerine denetim gerçekleştirdi. Beraberindeki İl Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü ile huzurevlerine haber vermeden giden Demirci, huzurevlerinin fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi konuları detaylı olarak inceledi.

İl Müdürü Demirci, yapılan denetimlerle kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik olarak hizmet veren kuruluşlardaki eksikliklerin daha hızlı tespit edildiğini ve hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflediğini belirtti.

Denetimler sırasında kuruluşların fiziksel şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detayın mercek altına alındığını ifade eden Demirci, ayrıca kuruluşlarda gerçekleştirilen hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak kurum personellerine gerekli eğitim ve rehberliklerin de aralıksız olarak devam edeceğini söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Refahiye erzincan Sağlık Güncel Yerel Kemah

Adeta itiraf gibi sözler var! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

Her sözü itiraf gibi! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

 Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Sim kart ve kamera detayı korkunç! Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler

Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler
Narin'in annesiyle ilgili skandal iddia! 'Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak' yalanıyla hemşirelere kanını aldırmış

"Devlet istiyor, gizli test yapılacak" diyerek kanını aldırmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hesap numarası nedir, ne için kullanılır? Hesap no nerede yazar, nereden öğrenilir? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2024 Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir? MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 | Dualı, anlamlı, kısa, resimli, en güzel kandil mesajları! En yeni Mevlid Kandili sözleri neler? Mustafa Levent Bilgen kimdir? Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kaç yaşında, nereli? Erkan Tan neden istifa etti? Erkan Tan A Haber'den neden ayrıldı, ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 13 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 13 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 13 EYLÜL? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Masterchef'te 12 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? KÜTAHYA'DA DEPREM! Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Kütahya'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu?
title