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Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti İle Bir Kişi Tutuklandı

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Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan G.B. tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 1 gram metamfetamin ele geçirildi ve uyuşturucu temin eden H.Ç. de tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti suçundan 1 kişi tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; G.B. isimli şahıstan 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda G.B. isimli şahıs uyuşturucu maddeyi H.Ç. isimli şahıstan temin ettiğini beyan etmesi üzerine; G.B. isimli şahsa T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan adli işlem yapıldı. H.Ç.isimli şahıs ise T.C.K.188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçu kapsamında işlem yapılarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇAKMAK - Yerel
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