Erzincan'da Soğuktan Üşüyen Kedi Araç Kaputuna Sığındı

Erzincan'da bir otomobilin üzerine çıkan kedi, araç içi kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, soğuktan üşüyen kedinin aracın motor kısmından gelen sıcaklıkla ısındığı görüldü.

Erzincan'da bir aracın kaput kısmına çıkan sevimli kedi, daha sonra aracın ön camına patileriyle tırmanmaya çalıştı. Soğuktan üşüdüğü için araca sığındığı tahmin edilen kedinin, bir süre sonra büzüşerek ısınmaya çalıştığı anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi. - ERZİNCAN