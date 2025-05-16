Erzincan'da Sağanak Sonrası Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

Erzincan'da Sağanak Sonrası Tarım Arazileri Su Altında Kaldı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucunda Karasu Nehri'nin taşması ile bazı tarım arazileri suyla kaplandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, zarar gören arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.

Erzincan'da sağanak sonrası bazı tarım arazileri su altında kaldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde sağanak sonrası bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Erzincan'da sağanak sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri suyla kaplandı. Tercan ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nde taşkın meydana geldi. İlçe ve ilçeye bağlı Kargın beldesinde su altında kalan bazı tarım arazileri zarar gördü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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