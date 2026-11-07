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Erzincan'da sabah namazı buluşması öğrenci ve vatandaşları bir araya getirdi

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Erzincan'da sabah namazı buluşması öğrenci ve vatandaşları bir araya getirdi
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Erzincan İl Müftülüğü'nün Ulu Cami'de düzenlediği sabah namazı buluşmasında GSB yurtlarındaki üniversite öğrencileri ve vatandaşlar bir araya geldi. İl Müftüsü Selim Yazıcı cemaate hitap ederek birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı, katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.

Erzincan İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen sabah namazı buluşmasında üniversite öğrencileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ile vatandaşların katıldığı program, sabah namazının kılınmasıyla başladı.

Namazın ardından Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, cemaate hitap ederek birlik, beraberlik, kardeşlik ve gençlerin manevi değerlerle buluşmasının önemine ilişkin sohbet gerçekleştirdi.

Yazıcı'nın yaptığı duanın ardından mobil ikram aracıyla katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.

Program kapsamında üniversite öğrencileriyle de bir araya gelen Yazıcı, gençlerle sohbet ederek düşüncelerini dinledi ve talepleriyle ilgilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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