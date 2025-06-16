Erzincan'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Erzincan'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Erzincan'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Kırklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki otomobil ile A.T. idaresindeki motosiklet, Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkisinde dönüş yolunda çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç'nin hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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