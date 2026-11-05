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Erzincan'da 'Otlu mu, süzgeçli mi?' sorusu dışarıdan gelenlerin ilgisini çekiyor

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Erzincan'da 'Otlu mu, süzgeçli mi?' sorusu dışarıdan gelenlerin ilgisini çekiyor
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Erzincan'da çay ocakları ve kafelerde müşterilere 'Otlu mu, süzgeçli mi?' sorusu yöneltiliyor. Kentin alışılmış çay tercihi dışarıdan gelenlerin ilgisini çekerken otlu çay yapraklarıyla, süzgeçli çay ise süzgeçten geçirilerek hazırlanıyor.

Erzincan'da çay ocakları ve kafelerde müşterilere yöneltilen "Otlu mu, süzgeçli mi?" sorusu, kente dışarıdan gelenlerin ilgisini çekiyor.

Kentte çay içmek isteyen vatandaşlar, alışılmışın dışında demli veya açık çay tercihi yerine otlu ya da süzgeçli çay siparişi veriyor.

Erzincan'da yaygın olarak tüketilen otlu çay, demlenen çayın içindeki çay yapraklarıyla birlikte bardağa doldurulmasıyla hazırlanıyor. Süzgeçli çayda ise çay, süzgeçten geçirilerek yapraklarından ayrılıyor.

Yerel halkın alışık olduğu bu uygulama, başka şehirlerden Erzincan'a gelen misafirler için farklı bir deneyim oluşturuyor. Daha önce böyle bir tercihle karşılaşmayan ziyaretçiler, çay siparişi sırasında yöneltilen soruyu ilk duyduklarında şaşırabiliyor.

Kent sakinleri arasında otlu veya süzgeçli çay tercihi kişisel zevke göre değişiyor. Bazı vatandaşlar çay yapraklarının ağızlarına gelmemesi nedeniyle süzgeçli çayı tercih ederken bazıları ise bardağın içinde çay yapraklarını görerek içmeyi seviyor.

Erzincan'da günlük yaşamın bir parçası haline gelen otlu ve süzgeçli çay tercihi, kentin kendine özgü çay kültürünün dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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